La flambée des cas de Covid menace la tenue de la Can, qui va débuter en janvier 2021 au Cameroun. En plus du Covid, l’Association des clubs européens (Eca) menace de ne pas libérer les joueurs africains à cause de la situation sanitaire. Le coach nantais, Antoine Kombouaré, n’est pas d’avis avec l’Eca et pense qu’il sera impossible de bloquer les joueurs africains pour la Can.

«C’est impossible, il faut m’expliquer comment ils font. Ce sont des dates Fifa. Je veux bien voir si en Premier League ils réussiront à retenir Salah et Mané. Après Jürgen Klopp me donnera la recette.»

Pour le coach de Nantes, ces menaces ne sont que du vent, et les joueurs vont rejoindre leur sélection bientôt. En tout cas, Kombouaré, en conférence de presse, déclare à qui veut l’entendre, qu’il ne va pas retenir les joueurs africains qui vont aller à la Can.

«Je ne veux pas me faire de fausse joie. Pour moi, tous nos Africains vont aller à la Can. Je fais comme s’ils ne seront pas là, à la reprise.» Le Covid-19 touche actuellement beaucoup de clubs en Europe et dans les jours à venir, on aura plus d’informations sur la tenue de la Can 2021, qui va se tenir normalement dans une vingtaine de jours.

