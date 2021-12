Parti en Angleterre en 2020 après sept années passées au Stade de Reims, l’international sénégalais Ibrahima Sy pourrait quitter Stoke City en janvier, selon nos confrères Français.

Après 7 années passées au stade Reims, Ibrahima a signé son premier contrat professionnel l’été dernier avec le club anglais Stoke City. Le milieu de terrain box to box, qui avait brillé avec le Sénégal lors de la Coupe du Monde U17 2019 avait alors tapé dans l’œil de nombreux clubs européens (Fribourg, Lazio, Naples, Stuttgart notamment), mais celui qui a terminé dans les 20 meilleurs jeunes de la compétition au Brésil avait finalement décidé de rejoindre les Potters.

Après quelques semaines d’adaptation, l’athlétique joueur de 19 ans (il les fêtera le 16 décembre) s’est rapidement imposé dans l’équipe U23 du club anglais. Mais Sy aspire à plus et pourrait bien quitter Stoke City cet hiver pour glaner du temps de jeu en pro cet hiver. Selon les informations de footmercato, quelques clubs italiens suivent ses performances, de même que 4 clubs français dont Niort et Nancy qui sont très chauds à son sujet. Reste à savoir qui parviendra à attirer ce diamant brut qui ne demande qu’à briller.

