Recrue surprise du Bayern Munich à l’été 2020, Bouna Sarr (29 ans) ne parvient pas vraiment à faire son trou en Allemagne. Barré par la concurrence toujours très féroce du champion en titre, et souvent blessé, l’ailier reconverti latéral par Rudi Garcia a souvent fait l’objet de rumeurs de départ, notamment l’été dernier.

L’ancien Marseillais est finalement resté mais son temps de jeu (9 bouts de matches toutes compétitions confondues pour une seule titularisation) ne s’améliore pas. Malgré cela, le nouvel international sénégalais ne veut pas entendre parler d’un départ de Bavière durant ce mois de janvier, comme il l’affirme à L’Equipe ce mercredi.

«À aucun moment, ça ne m’a traversé l’esprit. Je ferai un point en juin avec le Bayern. L’année dernière a peut-être compté aux yeux des gens, mais pour moi, elle était tronquée par la blessure. Je ronge mon frein, mais j’ai déjà connu ça à Marseille. Le Bayern est un club d’un grand standing, il y a moins d’indulgence. D’un match à l’autre, il faut être toujours au top. J’ai conscience que je dois aller chercher cela, faire penser au staff : « Ne vous focalisez pas sur la saison dernière, il faut me donner de la confiance, du crédit. Si le Bayern m’a recruté, ce n’est pas pour rien. » La CAN qui arrive va me permettre d’avoir du temps de jeu avec le Sénégal, je vais me servir de cette compétition pour montrer de quoi je suis capable.» Voilà qui est dit.

Footmercato