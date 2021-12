Mame Cheikh Fam était l’invité de l’émission Le Débrief où il est revenu sur son expérience aux championnats du monde de Teqball qui se seront déroulés en Gliwice (Pologne).

Le jeune teqer de 18 ans représentait le Sénégal qui participait pour la première fois aux championnats du monde de Teqball. Une nouvelle discipline sportive qui se pratique au Sénégal depuis 2019. Le Sociétaire de Jappo Teqball Club, un des 49 clubs de l’association sénégalaise de teqball (ASTEQ) a frôlé le forfait.

« C’était un voyage long et difficile. Il y’a eu beaucoup de doutes avant le départ avec les problèmes des papiers à régler. Mon coéquipier en double n’a pas pu obtenir son visa et était forfait. J’étais seul. Je suis arrivé sur les lieux à 18h pour commencer la compétition le lendemain matin en plus de la température qui était le premier adversaire » a t’il raconté au micro de wiwsport.



Pendant deux ans, ce jeune de Lion qui habite à Guediewaye a trôné sur le teqball sénégalais. Double champion du Sénégal lors des National Challenge Serie, il a finalement représenté le Sénégal en simple, survolant tous les matchs du groupe F. « Cette compétition, je l’ai attendu pendant deux ans. Donc j’ai joué libre, sans complexe et j’ai fais tout mon possible pour représenter dignement le Sénégal. Je m’entraîne tous les jours sans répit depuis deux ans et je visais le trophée final. J’ai réussi 12-0 pour mon premier match et tout le monde disait comme j’ai fait. Je connaissais mes aptitudes et le travail fourni avant. »

Mame Cheikh Fam ne va malheureusement pas atteindre les quarts de finale pour son baptême du feu. Il sera freiné dans son élan en huitième de finale et occupe la 9e place mondiale actuellement. Que des leçons à retenir confesse t’il. « Ce match m’a fait mal parce que je peux dire que le tunisien était meilleur que mon adversaire américain en huitièmes et je n’ai pas réussi à le battre. Sur les raisons de ma défaite, je peux parler des douleurs aux adducteurs, de la fatigue du voyage qui commençait à se faire sentir et peut-être le manque d’expérience. C’était ma première défaite en compétition, j’ai beaucoup appris. »

Il s’est dévoilé au monde du Teqball qui le décrit comme un « diamant brut à polir ». « C’était vraiment une belle expérience pour moi. Quand j’avais fini de gagner mes deux premiers matchs, tous se sont accourus pour prendre des photos avec moi. C’était un moment inoubliable » a t’il partagé.



Alors qu’il ne rêvait que de devenir un joueur de football à 11 professionnel, Mame Cheikh Fam comme plusieurs jeunes joueurs sénégalais a trouvé sa voie ailleurs. Il raconte sa rencontre avec le Teqball. « J’ai joué en petite catégorie avec le Jaraaf, je salue le coach Bou Sy. Le teqball je l’ai commencé en 2019. Moi et MATAR Diaw on ne savait pas dans quoi on s’embarquait. On a regardé plusieurs vidéos, on s’est entraîné tous les jours pour nous mettre à ce niveau. C’est devenu une véritable passion. »

