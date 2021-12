Le stade Ngalandou Diouf qui a été victime des incidents survenus la semaine passée dans un match de navetanes est actuellement hors service. La réfection a commencé. L’attaquant sénégalais évoluant en Arabie saoudite n’a pas hésité à mettre la main dans la poche pour la réfection de ce stade.

On en sait un peu plus sur la contribution du club AJEL, qui a contribué à la réfection du stade Ngalandou Diouf, aux côtés de Babacar Ndiaye, président du TFC et de Saër Seck qui a offert un gazon. Il s’agit de l’attaquant Makhète Diop, qui a contribué pour la somme de 5.772.500 FCFA.

D’ailleurs, c’est pour la même somme (5.772.500 FCFA) que le président Babacar Ndiaye a aussi contribué. En somme, ils se sont partagé le montant de la réfection, nous apprend le quotidien Stades.

Avec Stades