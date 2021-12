Les interrogations se multiplient concernant la tenue de la CAN 2021, prévue du 9 janvier au 6 février prochains au Cameroun. Alors que l’idée d’une annulation complète est désormais dans les tuyaux de la CAF, c’est au tour de l’Association européenne des clubs (ECA) de venir y ajouter son grain de sel.

Dans un courrier adressé directement à la FIFA, l’instance dirigée par Nasser al-Khelaïfi affirme que la CAF « n’a pas encore rendu public un protocole médical et opérationnel adapté pour le tournoi de la CAN, en l’absence duquel les clubs ne seront pas en mesure de libérer leurs joueurs pour le tournoi ».

Si l’absence de protocole est l’argument numéro un de l’ECA, les restrictions en vigueur dans le pays hôte sont aussi un moyen de mettre la pression sur la CAF. Depuis août 2020, la FIFA a mis en place un règlement selon lequel les clubs ont la possibilité de retenir leurs joueurs si « une quarantaine d’au moins cinq jours est obligatoire à compter de l’arrivée » dans le pays « où est censé se disputer le match de l’équipe nationale » du joueur. Ce que l’association n’a pas manqué de rappeler, en expliquant que ces mesures doivent être « strictement respectées » .

Et ce n’est sans doute pas le Liverpool de Salah et Mané qui va s’opposer à l’ECA.

The European Club Association writes to CAF informing them that they have no intention to release African players for 2021 AFCON in Cameroon.

ECA have been lobbying for tourney postponement since early Nov.

CAF quickly move to quell reports, say AFCON will happen. pic.twitter.com/b1guw4gN7X

— Gary Al-Smith (@garyalsmith) December 15, 2021