Makhtar Gueye et Oostende s’inclinent à nouveau devant Courtrai (0-2).

Les Kustboys ont encore subi une défaite face à Courtrai. Le KV Oostende vient en effet de perdre son match de la 19ème journée de Jupiler Pro League sur le score de 2 buts à zéro. Une défaite qui marque la 3ème cette saison face à cette même formation de Courtrai. 1-0 lors de la 12ème journée, 1-0 en 8ème de finale de la Coupe de Belgique et 0-2 ce soir.

Pape Makhtar Gueye et ses coéquipiers, pourtant dominateurs en termes de possession de balle (59% contre 41%), ont concédé le premier but en toute fin de première période, à la 45ème minute par Kristof D’Haene. Le deuxième but, inscrit par Kevin Vandendriessche une minute après le pénalty refusé des visiteurs à la 62ème minute, offre à Courtrai une nouvelle victoire devant Oostende.

L’avant-centre sénégalais, jouait ainsi sa 17ème rencontre de championnat cette saison dont 15 titularisations avec 10 buts inscrits

De Kustboys komen de opdoffer kort voor rust niet meer te boven en verliezen met 0-2 van Kortrijk #KVOKVK pic.twitter.com/sSUxWiBEdE — KV Oostende (@kvoostende) December 14, 2021

wiwsport.com