Dans le choc de ce dimanche en Super League de Grèce, l’Olympiacos a pris le dessus sur l’Aris Salonique grâce à un nouveau but de Pape Abou Cissé.

À ce rythme là, Pedro Martins va l’instaurer sur la pointe de l’attaque de son équipe. Grâce à une nouvelle réalisation de Pape Abou Cissé, l’Olympiacos s’est imposé 1 à 0 contre l’Aris, ce dimanche soir, lors de la 13e journée du Championnat de Grèce. Bien sûr titulaire, le défenseur a marqué l’unique but de la partie à la 54e.

Plus haut et plus fort, l’ancien joueur de l’AS Pikine a claqué une nouvelle tête, la deuxième de suite en Championnat pour permettre au Club du Pirée de l’emporter et rester solide leader avec huit points d’avance sur l’AEK, 2e. C’est donc son quatrième but cette saison en Super League, le cinquième toute compétition confondue.

wiwsport.com