Le Racing Strasbourg a subi une déroute sur sa pelouse face à l’OM qui a mis de façon nette et méritée un terme à la série de six matchs d’affilée sans défaite en Ligue 1, dimanche lors de la 18e journée de Ligue 1.

Une semaine après la raclée infligée à l’OGC Nice (3-0), précédée notamment par un éclatant 5-2 contre Bordeaux, le Racing Strasbourg n’a pas tenu le coup ce soir lors de la visite de l’OM. Titulaire à la petite surprise, c’est Bamba Dieng qui a illuminé le Stade de La Meinau pour mettre son équipe sur le bon chemin.

Le jeune attaquant international sénégalais (21 ans, 4 sélections) a ouvert le score à la 63e minute profitant d’un très bon centre de Luis Henrique pour envoyer un magnifique ciseau acrobatique à Matz Sels. Son quatrième but cette saison en Championnat, le premier depuis le 19 septembre dernier face à Rennes.

Et s’il a cédé sa place peu après son but, les Olympiens ne paniqueront pas cette fois et vont doubler la mise grâce à Duje Ćaleta-Car, servi par le maestro Dimitri Payet. Grâce à ce succès, l’OM redevient dauphin du Paris Saint Germain. Coup d’arrêt, en revanche, pour Strasbourg qui reste 7e au classement.

𝐅𝐈𝐍 𝐃𝐔 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 | #RCSAOM 0️⃣-2️⃣ La bonne opération pour nos Olympiens qui s'imposent sur la pelouse de La Meinau et s'installent à la 2ème place de la @Ligue1UberEats ✅ 🏟 Rendez-vous dans une semaine pour la réception du Cannet Rocheville en @coupedefrance ! pic.twitter.com/n1EnjOI4Sw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 12, 2021

