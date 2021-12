Auteur d’une bonne entame de saison, Watford est en train d’enchainer les mauvais résultats. Depuis la blessure de Ismaïla Sarr, les Hornets n’ont enregistré que des revers (4 défaites en 4 matchs).

Ce n’est pas pour rien que les statistiques le placent comme le joueur le plus décisif de l’effectif de Watford depuis son arrivée chez les Hornets. Buteur, passeur, Izo est devenu l’homme providientiel de l’effectif dirigé aujourd’hui par le technicien italien Claudio Ranieri. Au point que les résultats de Watford dépensent souvent de sa forme et de son implication.

Alors qu’ils sortaient d’une victoire retentissante face à Manchester United (4-1), les Hornets ont perdu leur attaquant sénégalais sur blessure et depuis lors rien ne va plus. Ils ont enchainé 4 défaites en autant de matchs et se retrouvent désormais à la 17e place du classement, après leur défaite face à Brentford hier soir en ouverture de la 16e journée. Ils sont à une victoire de Burnley qui compte un match en moins. Cela craint pour les Hornets qui sont revenus dans l’élite après une saison de feu en Championship et notamment portés par Ismaïla Sarr.

L’attaquant des Lions était à 5 réalisation en 12 matchs avant sa blessure qui l’envoie loin des pelouses jusqu’en 2022. D’ailleurs sa participation à la CAN reste incertaine au regard du délai de récupération annoncé, bien qu’il soit récupérable pour la suite de la compétition.

