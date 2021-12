Trop brouillant en ce début de saison, le Casa Sports a concédé un troisième nul d’affilée face au Jaraaf, ce samedi, lors de la 3e journée de Ligue 1.

Un point pris à domicile peut prendre de airs de mauvaise affaire pour le Casa Sports. D’autant plus que les tenants du titre de la Coupe du Sénégal cherchent leur première victoire cette saison. Et au vue du scénario du match et surtout de la fin, le Casa Sports peut sans conteste savourer vaincus.

Dans un rencontre moins emballée sur la pelouse qu’au niveau du commentateur, les deux équipes ont attendu les dernières minutes pour réveiller le public présent dans les gradins du Stade Aline Sitoé Diatta. Très légèrement fauché dans la surface du Jaraaf, Aimé Tendeng obtient un penalty à la 84e

C’est donc Aliou Diatta qui prend le cuir et à contre-pied le portier du Jaraaf, Cheikh Lo Ndoye. Le Casa Sports caressait tout doucement sa première victoire de la saison. Mais c’était sans compter sur Ousmane Mbengue, qui coupait au deuxième poteau un centre pour l’égalisation du Jaraaf (91e).

Score de parité à la fin (1-1). Au classement, aucune des eux équipes n’avance. Le Casa Sports occupe provisoirement la septième place avec trois points alors que le Jaraaf est 4e.

