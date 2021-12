Henry Camara a récemment donné son avis sur Aliou Cissé. Et l’ancien international n’y est pas allé de main morte lorsqu’il évoque les qualités de tacticien du sélectionneur national.

S’il est plutôt connu pour son talent sur le terrain, Henri Camara pourrait bien faire un bon entraîneur. Le recordman de sélections et de buts avec l’Equipe Nationale du Sénégal (99 sélections, 31 buts) a démontré pourquoi. Invité de la nouvelle émission « La Tanière » sur ITV, l’ancien joueur du CS Sedan a évoqué Aliou Cissé, donnant son avis sur sa gestion notamment.

« Il (Aliou Cissé) cumule les erreurs », estime Camara. Il y a quatre mois, il avait essayé une tactique (imposant un 3-5-2 face au Congo et l’Eswatini en mars, NDLR). C’était mal fait. Son erreur, c’était de l’avoir essayé avec des remplaçants. Je me demande s’il écoute les gens. Est-ce que ça vaut la peine même de lui parler ? En tant qu’anciens joueurs, il doit tous nous écouter. Parce qu’on a notre mot à dire. »

À moins d’un mois du début de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun (9 janvier-6 février 2022), Henri Camara a également fait des sollicitations au sélectionneur des Lions. Si l’épineux période avant la CAN, qui consiste à dresser une liste des joueurs devant prendre part à la compétition, n’est pas encore passée pour Aliou Cissé, son ancien coéquipier en sélection lui suggère des noms … et une tactique.

« Aliou Cissé ne doit même pas penser aller à la CAN sans PAN (Pape Alioune Ndiaye). Il fait des merveilles au milieu (avec l’Aris Salonique, NDLR)… Cheikhou Kouyaté est plus à l’aise en défense et non au milieu … Décaler Abdou Diallo à gauche … Combiner Gana Gueye et Pape Gueye au milieu … », a fait savoir Henri Camara, qui a finit par lancer un petit conseil à Ismaïla Sarr qui, selon lui, « doit travailler son renforcement musculaire. »

