Longtemps dominé, Philadelphie est parvenu à arracher la victoire sur le parquet d’Atlanta, cette nuit en NBA (98-96).

Battus par les Celtics de Boston lors de leur dernier match, les 76ers se sont difficilement repris en NBA. En visite au State Farm Arena cette nuit, les joueurs de Doc Rivers n’ont pas eu la tache facile pour venir à bout des Hawks d’Atlanta puisqu’ils étaient dominés dans le troisième quart-temps avant de prendre le dessus dans les ultimes minutes.

Côté Philadelphie, présent dans le cinq majeur, Georges Niang a pu nettement participer à cette rencontre. Le numéro 20 des 76ers a, en effet, marqué 13 points, délivré 3 assists en plus de ses quatre rebonds. Gorgui Sy Dieng, qui n’a lui été présent sur le parquet que 5 minutes, a marqué 2 points réussi un but et une passe décisive.

