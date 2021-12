Le journaliste français Daniel Riolo soutient les propos de Habib Beye qui a fustigé l’attribution du trophée Yachine à l’italien Donnarumma au détriment du plus « méritant », Édouard Mendy.

Lundi soir, le portier italien Gianluigi Donnarumma a remporté le trophée Yachine décerné par le média français FranceFootball qui récompense le meilleur gardien d’Europe de la saison. Après l’attribution de ce trophée les critiques fusent, et les plus virulentes viennent de l’ancien international sénégalais Habib Beye. Devenu entraîneur et consultant, ce dernier a soutenu sur Canal+ que le portier des Lions, Édouard Mendy était vraisemblablement le plus méritant mais le sénégalais est sans doute victime de son « africanité ».

« Pourquoi valoriser plus l’Euro que la Ligue des Champions ? L’année exceptionnelle c’est 12 mois, pas 1 mois de compétition. Et sur 13 mois, Mendy est le meilleur gardien d’Europe.Il est Africain et Sénégalais. Et sa sélection ne rayonne pas comme l’Italie peut rayonner médiatiquement », estime celui qui a porté 44 fois le maillot du Sénégal.

Les propos du coach de Reds Star ont été appuyés par le Daniel Riolo qui affirme également que les joueurs africains ne sont pas reconnus à sa juste valeur quand il s’agit de donner de les récompenser.

“Habib Beye n’a pas complètement tort sur Edouard Mendy. (…) Il y a le foot vu de notre fenêtre, et le foot vu du monde, avec des problèmes sociaux, avec plein de visions différentes sur les joueurs, les pays, les couleurs”, a déclaré le journaliste de RMC Sport

🗣 @DanielRiolo : "Habib Beye n'a pas complètement tort sur Edouard Mendy. (…) Il y a le foot vu de notre fenêtre, et le foot vu du monde, avec des problèmes sociaux, avec plein de visions différentes sur les joueurs, les pays, les couleurs." #rmclive pic.twitter.com/HWttvz6lAm — After Foot RMC (@AfterRMC) November 30, 2021

wiwsport.com