Ce mercredi, Liverpool est allé balayé Everton, au Goodison Park, lors de la 14e journée de Premier League.

Liverpool a signé une troisième victoire de rang en Championnat en s’imposant dans le derby face à Everton (1-4), lors de la 14e journée. A Goodison Park, les Reds ont fait parler la poudre en inscrivant quatre buts grace à un doublé de Mohamed Salah (19e, 64e) et des buts de Henderson (9e) et Jota (79e).

Ce succès permet à Sadio Mané, qui a joué l’intégralité de la rencontre, et à ses coéquipiers de rester au contact de Manchester City et de Chelsea, qui ont aussi gagné ce mercredi soir respectivement contre Aston Villa (2-1) et Watford (2-1). Liverpool occupe la troisième place à deux unités des Blues, leaders.

