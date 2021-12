L’OM a empoché les 3 points de son déplacement à Nantes pour la 16ème journée de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille s’est offert une importante victoire sur la pelouse du FC Nantes. Les Phocéens, largement dominateurs, sont venus à bout des Canaris sur la courte note d’un but à zéro.

C’est sur un somptueux enchaînement de Gerson à la 30ème minute, sur une passe venue côté droit de Dimitri Payet, que les Olympiens se sont imposés. Deux minutes plus tard, les Nantais vont terminer la rencontre à dix avec la perte de Nicolas Pallois qui a écopé d’un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion.

Aucun autre but ne sera enregistré de la partie malgré les 15 tirs marseillais durant ce match comptant pour la 16ème journée. L’international sénégalais Pape Gueye est rentré à la 82ème minute à la place de l’unique buteur de la rencontre, tandis que Bamba Dieng n’était pas présent sur la feuille de match.

L’olympique de Marseille, monte ainsi sur le podium et occupe la deuxième place avec ses 29 points, suite à sa victoire, la défaite du Stade Rennais (3ème, 28 points à domicile (1-2) face à Lille et le nul vierge entre le PSG (1er, 41 points) et Nice (4ème, 27 points.

𝐅𝐈𝐍 𝐃𝐔 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 | #FCNOM 0️⃣-1️⃣ Deuxième succès consécutif pour nos Olympiens qui montent sur le podium ! 📈✅ 🏟 Prochaine rencontre dès samedi contre Brest ⚔️ 𝐀𝐋𝐋𝐄𝐙 𝐋'𝐎𝐌 💙 pic.twitter.com/Qgg2iFK9jG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 1, 2021

wiwsport.com