L’AS Monaco a battu Angers SCO sur le score de 1-3.

Les monégasques ont montré beaucoup d’envie dans ce match remporté à l’extérieur sur le score de 3 buts à 1. Sans le sénégalais Krépin Diatta blessé et forfait pour la CAN, les Rouge et Blanc ont pris le dessus sur leur adversaire de cette 16ème journée avec une bonne première période.

Monaco s’est montré très entreprenant dans ce match avec ses deux buts avant la pause. Myron Boadu a ouvert la marque à la 25ème minute sur un service de Kevin Volland. Ce dernier est encore décisif sur le but de Sofiane Diop en toute fin de première période. De retour des vestiaires, Monaco concède un but d’Alexander Nubel contre son camp à la 55ème minute. Cependant, Angers n’aura pu saisir cette chance pour revenir au score et va encaisser un troisième but par Disasi à la 73ème minute.

Monaco, 23 points, passe devant Angers qui en comptabilise 1 de moins et se positionne à la 7ème place du classement en attendant le résultat de l’Olympique Lyonnais (8ème, 23 points).

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘. Entreprenants, nos Rouge et Blanc repartent avec les 3 points dans leur bagage 💼 C'est ça les gars 👊 𝟭-𝟯 ‣ #SCOASM pic.twitter.com/KacoAkthlZ — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 1, 2021

wiwsport.com