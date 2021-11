Crystal Palace a perdu son match de la 14ème journée de Premier League face à Leeds United.

C’est la deuxième défaite d’affilée pour les hommes de Vieira. Après le revers subi à domicile contre Aston Villa (2-1), les Eagles ont encore connu une nouvelle défaite ce soir face à Leeds United. Un match difficile qui s’est finalement décidé dans les ultimes instants.

Jeu égal à la pause entre les deux formations, Crystal Palace et Leeds ne se sont pas fait de cadeaux. Malgré l’entrée en jeu de Christian Benteke à la 68ème minute, Cheikhou Kouyaté et ses coéquipiers n’ont pas pu trouver le chemin des filets. Il a fallu attendre jusqu’à la 3ème minute du temps additionnel pour voir un but dans cette partie. Un but du numéro 10 de Leeds, sur un penalty accordé à la 92ème minute de jeu suite à l’intervention de la VAR. Raphinha transforme le penalty et offre donc les 3 points à son équipe qui évoluait à domicile.

wiwsport.com