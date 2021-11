ESPN a partagé son classement annuel des meilleurs joueurs de l’année. Selon chaque poste, une sélection de 10 joueurs est classée. Sadio Mané occupe la première place de celui des ailiers.

C’est le meilleur à son poste. Sadio Mane devance Federico Chiesa (Italie, Juventus) et Raheem Sterling (Manchester City, Angleterre). Ces deux joueurs occupent respectivement les 2e et 3e place.

Selon le média ESPN qui a dévoilé ses 100 meilleurs joueurs de l’année, Sadio Mané est « un attaquant remarquablement rapide et agile qui est aussi bon pour survoler les défenseurs qu’il s’installe et participe à des combinaisons intelligentes dans et autour de la surface de réparation. Lors des contre-attaques, Mane est capable de prendre l’avantage sur son adversaire en effectuant un changement rapide de direction avant de se précipiter. Un excellent finisseur qui est capable de convertir ses chances sous la plupart des angles ou des positions, il a un équilibre presque gymnastique et un contrôle sur son corps ».

En 2021, il a marqué les esprits avec « son 100e but à Liverpool, contre Crystal Palace en septembre, lui a également permis d’établir un record de buts en Premier League en neuf matchs consécutifs contre le même adversaire. Un mois plus tard, Mane a marqué contre Watford pour devenir le troisième Africain à tripler les chiffres de la Premier League ».

Liverpool's Sadio Mane tops our list of best wingers ⚡️ #FC100 Full ranking ➡️ https://t.co/2C4iJFmP9Q pic.twitter.com/No4plhLpng — ESPN FC (@ESPNFC) November 30, 2021

wiwsport.com