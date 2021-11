Le gardien des Blues qui a réussi une première exceptionnelle en Ligue des Champions est classé deuxième du trophée Lev Yachine derrière Gianluigi Donnarumma du PSG. Le club anglais a réagit sur le classement d’Edouard Mendy qu’il a félicité « Nous sommes fiers de toi Edou, 2e du trophée Yachine ».

We're proud of you, Edou! 💙

2nd for the #TropheeYachine award! 👏 pic.twitter.com/xxTys9GkHm

— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 29, 2021