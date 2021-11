Une semaine de plus dans laquelle nous débutons en mettant en forme un onze des joueurs sénégalais les plus en vue durant les sept derniers jours.

Gardiens de but : Alfred Gomis

S’il a pris trois buts, dont deux sur frappes de proximité, jeudi en Europa face au Vitesse Arnhem (3-3), Alfred Gomis a été plutôt rassurant durant cette rencontre. Le portier du Stade Rennais a réalisé quelques interventions et parades notamment en première période. Ce dimanche, en Ligue 1, face au FC Lorient (2-0), il a été très peu sollicité par les attaquants Merlus, mais a eu à se rassurer sur les rares interventions qu’il a eu à faire. Il a par ailleurs décrocher un septième clean-sheet, soit le meilleur gardien du Championnat dans ce registre.

Défenseurs : Abdoulaye Seck, Ousseynou Ba, Pape Abou Cissé, Papy Djilobodji

Aujourd’hui, on se demande si l’entraîneur du Royal Antwerp, Brian Priske, ne regrette pas de l’avoir écarté de la liste en Ligue Europa. Titulaire dimanche pour le choc face à Oostende – une troisième titularisation consécutive cette saison -, Abdoulaye Seck démontre qu’il peut être important pour Le Great Old. Si les Anversois ont pris largement le dessus en attaque en s’imposant 3-0, ils ont été également très efficaces et disciplinés dans une défense emmenée par le Sénégalais, qui n’a commis qu’une seule faute et remporté la plupart de ses duels.

Remplaçant en début de match jeudi en Ligue Europa face à Fenerbahçe, mais rentré à la 25e après la sortie sur blessure de Sokratis, Ousseynou Ba a été très bon aux côtés de Pape Abou Cissé dans la défense de l’Olympiacos, qui s’est imposé (1-0). Très tôt rentré dans le rythme de la partie, il n’a perdu que deux petits ballons et a remporté neuf de ses 12 duels. Il a complétement éteint son vis-à-vis, Morgan Berisha. Dimanche, contre Volos en Championnat, il est revenu dans le onze de départ. Mais cette fois avec moins d’efficacité. Par ailleurs fautif sur l’unique but de Volos.

À l’instar d’Ousseynou Ba mais avec beaucoup plus de positivité, Pape Abou Cissé a été brillant durant cette semaine. Contre Fenerbahçe, l’ancien joueur de l’AS Pikine a été l’un des meilleurs sur le terrain. Diego Rossi et İrfan Can Kahveci ne diront pas le contraire. Toujours aussi propre, il a réalisé 2 dégagements, 1 interception, 1 tacle puis 19 passes en profondeur dont 14 à destinations. Dans la continuité de cette belle prestation, il a été le roc dans la défense de Fenerbahçe contre Volos dimanche.

Très tôt averti lors du match de dimanche face à Konyaspor pour avoir commis une faute emmenant l’ouverture du score – sur penalty de Konyaspor, Papy Djilobodji est parvenu à gérer au mieux pour participer pleinement à la victoire (3-2) de Gaziantep. Aligné à gauche d’une défense à trois, l’ancien Nantais a repoussé plusieurs offensives adverses, en résulte ses sept dégagements, deux interceptions et deux tacles. Il a également apporté un plus en attaque avec son jeu de tête.

Milieux de terrain : Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gueye, Moustapha Name, Badou Ndiaye

C’est sans doute l’une des satisfactions lors de la défaite de Crystal Palace samedi face à Aston Villa (1-2). Titularisé par Patrick Vieira, Cheikhou Kouyaté a livré une énorme bataille dans l’entrejeu des Eagles avec 14 duels remporté sur 20. Son centre de qualité qui se transmet en passe décisive pour le but de Crystal Palace en toute fin de match était peut-être ce qui manquait aux hommes de Vieira.

Lors de la défaite face à Manchester City, Idrissa Gana Gueye, même s’il a réalisé 20 bonnes minutes, il a eu du mal a existé dans le jeu. Totalement justifié face à une équipe aussi dominatrice dans la possession. Par contre dimanche contre la lanterne rouge du Championnat, Saint-Etienne, Gana aura fait un bon match avant de céder sa place à la 75e. Le Sénégalais a été précieux dans l’entrejeu pour récupérer de nombreux ballons et bien servir ses coéquipiers. Il a touché 77 ballons et réussi 94% de ses passes. Il a également réussi 3 des 3 dribbles qu’il a tenté, a ajouté 7 duels remportés et n’a perdu que 4 ballons.

Contre la modeste équipe du CSC Cayenne en Coupe de France samedi, Moustapha Name n’a ménagé aucun effort en une heure sur la pelouse du Stade Sébastien Charléty. Le milieu de terrain sénégalais a marqué les trois premiers buts du Paris FC, qui s’est imposé 14 à 0.

Titulaire dans le derby de Salonique face au PAOK, Pape Alioune Ndiaye a été l’un des meilleurs hommes sinon le meilleur dans la victoire de l’Aris (1-0). Spectaculaire en meneur de jeu, le milieu de terrain de 31 ans a livré une copie très propre et a su bien tenir son rôle, distillant de nombreux ballons et mettant en danger à plusieurs moments la défense du PAOK. Sur une récupération très haute de sa part, il efface le milieu et la défense adverse avant de délivrer une passe lumineuse à Daniel Mancini, qui marque l’unique but de la rencontre.

Attaquants : Sadio Mané, Ibrahima Baldé

Contre le FC Porto mercredi en Ligue des Champions, Sadio Mané n’a pas été beaucoup vu et l’arbitre lui a enlevé un but finalement signalé hors jeu (37e). Mais dimanche contre Southampton en Premier League (4-0), même s’il n’a pas marqué, l’attaquant des Lions a été globalement remuant sur son côté gauche. Il s’est procuré plusieurs occasions ainsi qu’un but de la tête refusé pour un léger hors jeu (12e). Sa belle combinaison avec Andy Robertson a emmené l’ouverture du score de Liverpool (2e).

Un des rares sénégalais en Europe à avoir trouvé le chemin des filets ce week-end, Ibrahima Baldé a participé au large et surprenant succès du promu Giresunspor sur la pelouse de Beşiktaş samedi (4-0). Titulaire, l’attaquant sénégalais de 32 ans a inscrit le deuxième but du festival des siens, même s’il devra remercier le gardien adverse, qui a commis une grosse boulette dans l’action.

