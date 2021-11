Trois jours après une défaite à Galatasaray synonyme d’élimination en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille s’est s’imposé dimanche soir contre Troyes (1-0), à l’Orange Vélodrome, en conclusion de la 15e journée de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille a digéré son échec en C3. Trois jours après avoir pris la porte en Ligue Europa, conséquence d’une contre-performance à Galatasaray, le Club des Bouches-du-Rhône a dominé Troyes (1-0), dimanche soir à l’Orange Vélodrome, dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1.

Avec Pape Gueye, titulaire, et Bamba Dieng, rentré à la 69e, l’Om a dû attendre la seconde période et le but du défenseur espagnol Pol Lirola pour prendre le meilleur sur la formation auboise (74e), sur un service de Dimitri Payet. Quatrièmes du classement avec 26 points, les Phocéens reviennent à hauteur du troisième Nice.

𝐅𝐈𝐍 𝐃𝐔 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 | #OMESTAC 1️⃣-0️⃣ Nos Olympiens l'emportent grâce à un but en deuxième mi-temps de @lirola_kosok et remontent au classement ✅ ✈️ Prochaine rencontre mercredi face au @FCNantes ⚔️ pic.twitter.com/jJ4LZpocei — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 28, 2021

Par Top Mercato