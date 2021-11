Ce samedi après-midi (17h30 GMT), le RCD Mallorca d’Amath Ndiaye accueille Getafe pour le compte de la 15e journée de LaLiga. Une rencontre qui devrait servir pour se relancer.

Après six rencontres consécutives sans victoire (deux défaites et quatre matchs nuls), il temps pour le RCD Mallorca (13e, 15 points), de renouer avec la victoire. La réception de Getafe, 19e, donne aux joueurs de Luis Garcia une occasion en or dans la lutte pour le maintien en cette première partie du Championnat d’Espagne.

Mais attention. En face, en effet, même s’il est relégable, Getafe a largement gagné son dernier match (4-0 face à Cádiz). Cet écrasant succès pourrait donc donner aux joueurs de Quique Sánchez Flores de quoi se faire valoir après un début de saison cataclysmique ponctué par huit défaites et trois nuls sur les 11 première journées.

Première contre Getafe pour Amath

Prêté la saison dernière avec option d’achat puis recruté définitivement cet été pour trois millions d’euros, l’attaquant international sénégalais (25 ans, 4 sélections) va affronter pour la première Getafe. Formé à l’Atlético Madrid puis arrivé au Coliseum Alfonso Pérez en 2017, Amath a porté à 61 reprises les couleurs de Getafe avec lequel il a marqué quatre buts.

Ses retrouvailles avec son ancienne équipe pourrait d’ailleurs lui permettre de lancer sa saison. En 11 matchs disputés en Championnat 2021-2022, il n’a délivré qu’une seule passe décisive. Loin de ses standards la saison dernière en Deuxième Division.

⚔️ #RCDMallorcaGetafe

👺 𝗦𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗮𝗺𝘂𝗻𝘁! Acierta la porra #DescanShop y gana una camiseta del primer equipo ☺️ *Sorteo entre los acertantes de todas las redes. pic.twitter.com/c3PGjPG0Hg — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) November 27, 2021

