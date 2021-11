Après cinq matchs sans défaites, Alavés a été battu par le Celta Vigo samedi après-midi, lors de la 15e journée de LaLiga.

Il serait bon d’abord de poser la question à savoir quand est-ce remonte la dernière défaite du Deportivo Alavés ? Il faut revenir un mois en arrière, au 18 octobre dernier, et la réception du Real Betis (1-2). Depuis, c’est trois victoires et deux matchs nuls, dont deux face au FC Barcelone et le FC Séville.

Des résultats qui ont galvanisé les troupes de Javier Calleja après une entame de saison calamiteuse. Mais ce samedi, sous une neige battante, dans le cadre de la 15e journée de LaLiga, c’est le Celta Vigo qui vient de mettre un terme à sa si belle série en s’imposant aux forceps dans le Stade de Mendizorroza (1-2).

Si Santi Mina a ouvert le score de la partie dès la 11e minute, avant que le buteur maison Joselu Mato n’église (1-1, 21e), les Galiciens ont douché l’euphorie du Deportivo Alavés grâce à une réalisation d’Iago Aspas (1-2, 70e), qui se rattrapait dans une action d’un penalty qu’il a manqué devant Fernando Pacheco.

Titulaire, Mamadou Loum Ndiaye a cédé sa place à la 78e alors que Mamadou Sylla est rentré en toute fin de match (88e). Avec ce résultat, Alavés (15e, 14 points), voit le Celta Vigo (13e, 16 points) lui passer devant au classement.

wiwsport.com