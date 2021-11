Du nouveau dans notre top 10 performance qui connait un nouveau leader et qui d’autre que Sadio Mané. Le numéro 10 des Reds a renversé la donne en enchainant les buts et les passes décisives pour passer devant Kaly Sène et Makhtar Guèye.

Entre retours et nouvelles apparitions, notre classement de cette semaine connait beaucoup de changements par rapport au dernier. Changement de leader mais aussi une danse de chaises qui secoue l’arrière garde du trio de tête. Derrière le leader Sadio Mané, qui est rentré de la trêve internationale en puissance, Kaly Sène et Makhtar Guèye tiennent toujours le rythme.

Après ce trio de tête, Habib Diallo est toujours aux aguets et s’affirment parmi les joueurs sénégalais les plus efficaces jusque-là cette saison. Il est suivi de Makhète Diop, qui lui revient en force dans ce top 10 et repasse devant Ibrahima Ndiaye (Lucerne) et Mame Biram Diouf (Hatayspor).

Doublé par le jeune Pape Habib Guèye de Courtrai, Ismaïla Sarr est le grand absent de notre classement de cette semaine malgré son but avec Watford lors de la rencontre face à Manchester United soldée par un succès retentissant du Sénégalais et des siens (4-1).

Voici le classement des joueurs sénégalais les plus efficaces de la saison

Sadio Mané (Liverpool, Angleterre) : 17 matchs – 9 buts – 1 passe décisive Kaly Sène (Grasshopper, Suisse) : 13 matchs – 6 buts – 4 passes décisives Makhtar Guèye (Oostende, Belgique) : 14 matchs – 9 buts Habib Diallo (Strasbourg, France) : 14 matchs – 7 buts Makhète Diop (Al-Dhafra SCC, EAU) : 13 matchs – 7 buts Mame Biram Diouf (Hatayspor, Turquie) : 12 matchs – 6 buts – 1 passe décisive Ibrahima Ndiaye (Lucerne, Suisse) : 16 matchs – 5 buts – 1 passe décisive Pape Habib Guèye (Courtrai, Belgique) : 15 matchs – 5 buts – 1 passe décisive Mame Baba Thiam (Kayserispor, Turquie) : 11 matchs – 4 buts – 2 passes décisives Hamidou Sène (Hesperange, Luxembourg) : 9 matchs – 4 buts – 2 passes décisives

wiwsport.com