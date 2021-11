Qualifié en huitième de finale depuis la 4e journée, Liverpool n’a pas fait cadeau à un FC Porto dans le besoin. Ce mercredi soir, à Anfield, les Reds, qui venaient de mettre une sacrée raclée à Arsenal en Championnat, ont enchaîné par une cinquième victoire en autant de matchs en Ligue des Champions.

Avec un onze remanié mais avec les présences de Sadio Mané et Mohamed Salah, Liverpool a fait le travail en deuxième période. Si Sadio Mané a vu un but annulé pour hors jeu dans la première mi-temps, c’est Thiago Alcântara (52e), puis Mohamed Salah (70e) qui se sont chargés à débloquer la situation.

Evidemment, Liverpool est premier avec 15 points alors que la lutte pour la seconde place fait rage. Deuxième, le FC Porto ne compte qu’un point d’avance sur l’AC Milan (3e) et l’Atlético Madrid (4e). Les Espagnols ont été battus (0-1) au Wanda Metropolitano par les Italiens.

