« Je crois fermement qu’Edouard Mendy est le meilleur gardien de but au monde. L’année dernière et en ce moment cette année, il est le meilleur« , a déclaré le joueur de 40 ans à BBC Radio. Edouard Mendy, qui a été doublement nominé pour le titre de meilleur gardien par la Fifa et le magazine français France Football, est arrivé à Chelsea, en septembre 2020. Dans le club londonien, il s’est rapidement imposé comme le premier choix, aidant les Blues à remporter la Ligue des champions lors de sa première saison.

Willy Caballero qui occupait la place de numéro 3 derrière l’Espagnol Kepa, a déclaré qu’il était immédiatement évident pour lui que Mendy était un gardien de but de classe mondiale. « Quand il est arrivé la saison dernière à l’entraînement, j’ai vu un gardien incroyablement talentueux en termes de puissance, en termes de vitesse. Il est tellement rapide en plongeant« , a expliqué l’Argentin, actuellement à la recherche d’un club.

« Il a les bras très longs et tout le monde veut ça en tant que gardien de but. Il montre à chaque match qu’il est calme et qu’il s’améliore avec ses pieds, il joue très bien dans la préparation« , a-t-il relevé. Selon lui, « il gagne des points pour Chelsea et pas seulement la saison dernière, mais la présente saison aussi en gardant ses buts inviolés« .

« Je lui ai parlé la saison dernière et je lui ai dit que pour moi, il est le meilleur gardien du moment. Mais, tu dois continuer à le faire plus longtemps« , a-t-il encouragé. Rappelons que Mendy a été nominé pour le trophée The Best de la Fifa au même titre qu’Alisson Becker (Brésil/Liverpool), Gianluigi Donnarumma (Italie/AC Milan/Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (Allemagne/Bayern Munich) et Kasper Schmeichel (Danemark/Leicester City).