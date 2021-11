Chelsea bat largement la Juventus de Turin sur le score de 4 buts à 0.

Battu 1-0 au match aller, les Blues se sont vengés ce soir des Bianconeri dans leur antre au Stamford Bridge. 4 buts à 0 est la note salée que Chelsea a fait subir à la Juventus dans ce match comptant pour la 5ème journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions.

Nettement au-dessus de son adversaire, le club de Londres a dominé de fond en comble l’avant dernière journée de cette phase de poule. Les Blues ont tiré 13 fois vers la cage de Szczesny en première période pour trouver la faille à la 28ème minute par le talentueux jeune défenseur Trevoh Chalobah. Les deux formations se séparent ainsi sur cette petite marge de 1-0 à la pause, mais le spectacle ne faisait que commencer.

En deuxième mi-temps, Thomas Tuchel et son équipe, très agressive sur la récupération du ballon, gênent l’adversaire sur ses sorties de balle et monopolisent la possession du ballon. C’est par Reece James que les Blues vont doubler la mise à la 55ème minute avant que Callum Hudson-Odoi ne marquent le 3ème but 3 minutes plus tard. Déboussolés, les joueurs du club turinois vont concéder un 4ème but à la 90’+5 par l’allemand Timo Werner venu prendre place à la fête suite à la sortie de Pulisic à la 75ème minute.

Edouard Mendy, battu par Morata sur un ballon lobé, a eu la chance d’inscrire un nouveau clean sheet en Champions League grâce à un Thiago Silva attentif et très expérimenté. Le portier sénégalais n’a concédé jusque-là qu’un seul but et c’était lors de la rencontre aller face à la Juventus.

Les Blues se qualifient ainsi pour les huitièmes de finale et reprennent la première place à la Juventus (12 points) qu’ils dépassent sur la différence des buts.

