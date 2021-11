Auteur de ses deux premiers buts cette saison face à Bordeaux, Opa Nguette a confirmé son retour en bonne forme, lui qui s’était blessé depuis une longue période.

Ce dimanche, lors de la 14e journée de Ligue 1, au Stade Saint-Symphorien, le FC Metz et les Girondins de Bordeaux ont livré une merveilleuse bataille dans une rencontre soldée par un spectaculaire 3-3. Auteur d’un doublé pour Metz, Opa Nguette a donné son analyse sur la rencontre.

« Je pense qu’on a pris un bon point. On aurait en revanche pu faire mieux car on avait les occasions pour gagner ce match. On peut dire que c’est un bon point parce que l’on a commencé à jouer la deuxième mi-temps à dix », a indiqué l’attaquant international sénégalais au micro de Prime Vidéo.

S’il a pu retrouver le chemin des filets après presque un an, l’ancien joueur de Valenciennes dit avoir une « satisfaction » quant à sa prestation mais « aujourd’hui on est dernier et on espère grappiller des places pour pouvoir remonter au classement … », a t-il poursuivi.

#FCMFCGB [ 𝕃𝕚𝕧𝕖 ] ⏱ Ce match au scénario fou prend fin ! Réduits à dix en seconde période, et menés au score à deux reprises, les Grenats obtiennent le point du nul face aux @girondins. 3️⃣ – 3️⃣ pic.twitter.com/CBXGTdIAMO — Fc Metz ☨ (@FCMetz) November 21, 2021

