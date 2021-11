Le derby de la banlieue entre l’As Pikine et Guédiawaye FC qui marquait l’ouverture de la saison 2021-2022 s’est achevé sur un nul et vierge (0-0). Ce dimanche, la première journée de l’élite sénégalaise va se poursuivre et la Ligue 2 va lancer son long marathon. Découvrez le programme.

Le championnat sénégalais a fait son grand retour ce samedi avec la belle affiche qui opposait l’As Pikine et Guédiawaye FC (0-0). Ce dimanche, d’autres alléchantes affiches seront au programme.

A 16h 30, coup d’envoi de toutes les rencontres de cette première journée, Teungueth FC, champion en titre, se déplacera au stade Ibrahima Boye. L’une des plus belles affiches de ce jour mettra aux prises l’ASC Jaraaf aux joueurs de Génération Foot. Les deux grandes équipes du championnat voudront marquer leurs débuts de la plus belle des manières. En ligue 2, les promus, Oslo et Wallidan joueront respectivement contre Demba Diop et Keur Madior.

Voici le programme complet du jour

Plus que 48h avant le retour du championnat sénégalais de football professionnel ! Voici le programmes des 1eres journées de #Ligue1SN et #Ligue2SN avec des affiches alléchantes.#LSFP pic.twitter.com/jZjUBG0MXT — Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (@LSFP_sn) November 18, 2021

wiwsport.com