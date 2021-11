L’AS Pikine et Guédiawaye FC se sont quittés sur le score de zéro but partout (0-0), cet après-midi, au stade Alassane Djigo. Au terme d’une rencontre qui aura vu un GFC plus fringant que les Pikinois sur leur pelouse, le match d’ouverture de la saison a reçu du monde.