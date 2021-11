L’attaquant sénégalais de Watford a raté samedi, une occasion d’ouvrir le score face à Manchester United avant d’inscrire son cinquième but de la saison en Championnat.

Lors de la 12e journée de Premier League, Watford accueillait, ce samedi, Manchester United. Une rencontre qui a failli bien démarrer pour les Hornets. En effet, au bout de six minutes, les joueurs de Claudia Ranieri bénéficiaient d’un penalty après un accrochage entre Joshua King et Scott McTominay.

Cependant, la suite de l’action va mal tourner pour les locaux. Meilleur buteur de l’équipe cette saison, c’est Ismaila Sarr qui a pris ses responsabilités pour tirer le penalty. Il ouvre son pied droit et frappe lentement à droite à ras de terre. David De Gea repousse le ballon. Dans la foulée, Kiko Femenia est là pour reprend du droit ! 1-0.

Sauf que, le but de l’Espagnol va être annulé ou du moins le penalty sera retirer. Une nouvelle chance pour Iso Sarr de se rattraper. Dommage. L’attaquant sénégalais frappe encore vers la droite du but, et David De Gea plonge encore du bon côté et annihile l’occasion pour l’ancien rennais.

Cela n’a pas douché les espoirs de Watford puisqu’à la 28e minute, Joshua King ouvre le score sur une offrande d’Emmanuel Dennis. Ensuite, Ismaila Sarr se rattrape pour doubler la mise juste avant la pause. Centre à ras de terre pour Sarr, seul à droite dans la surface, il se tourne vers le but et croise sa frappe, puissante, du droit. De Gea est battu.

#WATMUN واتفورد 2 × 0 مانشستر يونايتد | هددددددف اسمياعيل سار 😍 😍 🎥 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ to never miss any goal Follow @FA_GO7 🌐📲 https://t.co/WcqrGRn9AS pic.twitter.com/cSmEz36Oum — فاستر قول هٌنا (@FastrH) November 20, 2021

wiwsport.com