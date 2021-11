Très poussif depuis l’entame de la saison, Watford doit retrouver la constance pour pouvoir rebondir. Les Hornets figurent à la 17e place du classement avec 10 unités, à deux longueurs de la zone rouge et du premier relégable Burnley. Les joueurs de Claudio Ranieri restent sur deux revers consécutifs contre Southampton (0-1) et Arsenal (0-1).

Auteur d’un doublé face au Congo, lors du dernier match de l’Equipe Nationale du Sénégal, Ismaila Sarr figure dans le onze de départ de Claudio Ranieri pour défier les Red Devils. C’est la 12e titularisation en 12 matchs de Premier League cette saison pour l’ancien joueur du Stade Rennais, qui a marqué quatre buts en Championnat.

🚨 Here's how your Hornets line up against @ManUtd this afternoon!#WATMUN pic.twitter.com/MafT2fBl3n

