Chelsea FC s’impose chez Leicester City sur le score de 3 buts à 0 dans cette 12ème journée de Premier League.

Leader de l’élite anglaise, Chelsea FC est allé confirmer sa suprématie chez les Foxes au King Power Stadium. Les hommes de Thomas Tuchel se sont défaits de leur adversaire de cette 12ème journée de Premier League sur la note salée de 3 buts à 0.

C’est le défenseur Antonio Rudiger qui montre la voie aux siens en ouvrant le score tôt dans la rencontre sur un corner reppris de la tête à la 14ème minute. L’international français, Ngolo Kanté sur un rush solitaire met à l’abri les Blues à la 28ème minute de jeu pour le 2-0, score à la mi-temps.

De retour des vestiaires, les coéquipiers d’Edouard Mendy, largement supérieurs au Foxes, corsent l’addition par le biais des remplacants Ziyech et Pulisic, respectivement passeur et buteur sur le 3ème but des Blues. Le portier sénégalais des Blues, quant à lui, à passer une après-midi assez tranquille en gardant ses buts encore une fois inviolés. son 7ème clean sheet de la saison en Premier League et son 23ème avec les Blues de Chelsea dans la même compétition. Chelsea FC reste ainsi à la tête du classement de l’élite anglaise avec 29 points devant Manchester City qui en compte 23 avant sa rencontre de demain avec Everton.

