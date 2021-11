Après les succès face à Manchester City (0-2) et Wolverhampton (2-0), les Eagles n’auront droit qu’à 1 point dans cette 12ème journée de Premier League. Les coéquipiers de l’international sénégalais Cheikhou Kouyaté, n’ont pas pu faire mieux que leur adversaire et ont terminé la rencontre sur un 3-3.

Le match était pourtant bien entamé pour l’équipe de Cheikhou Kouyaté encore titularisé aujourd’hui. Les Eagles ont en effet ouvert le score très tôt dans la rencontre par l’attaquant belge Christian Benteke à la 8ème minute. Mais Burnley revient très vite dans le match en égalisant à la 19ème minute avant de doubler la mise à la 27ème minute.

Christian Benteke égalise à la 36ème minute et s’offre un doublé dans cette première période très riche en buts puisque Marc Guéhi va donner l’avantage à Crystal Palace, à la 42ème minute, qui mène 3-2 à la pause. Cependant, les Eagles se font rattraper au score dans les premières minutes qui suivent la reprise par l’ancien lyonnais Maxwell Cornet à la 49ème minute. Malgré plusieurs occasions de part et d’autre, le score du match reste ainsi inchangé et les deux formations se quittent sur un match nul de trois buts partout.

Crystal Palace, à égalité de points avec Tottenham qui jouera demain face à Leeds, occupe pour le moment la 9ème place de Premier League avec 16 points.

wiwsport.com