Ancien pensionnaire de l’Olympique de Ngor et de Cayor Foot, Dialy Kobaly Ndiaye a été finaliste malheureux avec l’équipe du Sénégal lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 20 ans en 2019 contre le Mali. Moins d’un mois plus tard, les performances du jeune gardien de but ont été récompensées.