La Fédération sénégalaise de volley-ball (FSVB) a nommé Assane Sy nouveau sélectionneur de l’équipe féminine de beach-volley, Abdou Lahat Sarr également nouveau sélectionneur de l’équipe nationale masculine de beach-volley. Cheikh Sadibou Lô a été confirmé sélectionneur de l’équipe nationale masculine de volley-ball.

Ce dernier sera assisté dans ses nouvelles fonctions par Boubacar Mendy et Cheikh Fofana, nommés respectivement 1er et 2ème adjoints. La nomination de ces sélectionneurs nationaux leur a été notifiée, lundi, par le président de la fédération sénégalaise de volley-ball (FSVB), Amadou Anna Séye. Ce dernier les invite à travailler sous la direction du DTN, en indiquant que leur choix est dicté par leurs compétences, leurs qualités humaines et leurs expériences.

Avec Stades