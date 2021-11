Cette saison 2021-2022 marque la 3ème année d’utilisation de l’assistance vidéo en Premier League. Ainsi, le média sportif ESPN a examiné les joueurs qui ont le plus souffert ou profité de la VAR (Video Assistant Referees) dans l’élite anglaise.

Dans ce classement du média américain, un joueur sénégalais se retrouve en haut de la liste. Il s’agit du numéro 10 des Reds Sadio Mané. Le Lion, a égalité avec son coéquipier de Liverpool club Mo Salah et Heung-Min Son de Tottenham, compte 4 buts refusés par la VAR. L’international sénégalais a en effet vu deux de ses réalisations être refusées suite à une position d’hors-jeu et les deux autres à cause de fautes de mains.

En plus des quatre buts refusés à Sadio Mane, l’attaquant des Reds a également été jugé pour avoir commis une faute avant que Diogo Jota ne marque contre West Ham United , et hors-jeu avant le but tardif de Jordan Henderson à Everton la saison dernière. Deux autres actions qui le hissent une nouvelle fois au sommet de buts refusés par la var mais cette fois pour implication, encore à égalité avec Son (6).

wiwsport.com