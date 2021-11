Le Sénégal a été battu par l’Italie (1-3). Momojuve, le représentant du Sénégal à cette compétition qui regroupe 38 pays n’a pas tiré son épingle du jeu dans le duel des manettes l’opposant au représentant de l’Italie.

Retenons que c’est la première participation du Sénégal à cet évènement mondial. Haddiyatou Diouf alias Momojuve de SENGAMES a fait bonne impression dans cette compétition qui se déroule actuellement à Eilat, une station balnéaire au sud d’Israël.

The long and beautiful run of @HadyJuve stops in quarter finals unfortunately against Italie 3-1. We did our best to bring the trophy Home but we were unlucky today.

Thank you all for your amazing support

We will come back stonger next year

GG Grande Momo 🥳🇸🇳 pic.twitter.com/MiGAIxtodg

