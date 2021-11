Une grosse polémique est née après la qualification du Ghana en barrages du Mondial 2022 face à l’Afrique du Sud. Les Blacks Stars sont allés en effet décrocher la qualification chez leurs adversaires grâce à un penalty signé André Ayew (33e).

Une élimination que les Bafana Bafana, qui n’avaient besoin que d’un point pour passer, ne digèrent pas parce que jugeant que ce penalty sifflé par l’arbitre sénégalais, Maguette Ndiaye, n’existe pas.

Ce dernier avait en effet sanctionné une poussette sur corner du Sud-Africain, Rushine De Reuck, sur le Ghanéen, Daniel Amartey, qui s’est retrouvé à terre.

Frustrée, la Fédération sud-africaine a décidé de ne pas en rester là. «La Fédération a décidé de déposer une plainte formelle afin que la conduite de l’officiel du match soit examinée de près par la Fifa et la Caf», a annoncé le président de l’instance, Tebogo Motlanthe, sur Twitter.

Agacés de voir un de leur collègue critiquer un peu partout et même au Sénégal, des arbitres proches de Maguette Ndiaye ont joint Le Quotidien pour apporter la réplique, photo à l’appui.

«D’abord les gens ignorent que les images à vitesse réelle et celles du ralenti ne sont pas les mêmes. Et puis Maguette était bien placé. Il était à deux pas de l’action pour pouvoir juger ; il n’avait pas besoin de l’avis de ses assistants. Et tout le monde a vu qu’il y a bien eu une poussette des deux mains du défenseur sud-africain sur l’attaquant ghanéen. Les images sont là (photo), elles sont assez claires», soulignent nos interlocuteurs.

Qui ajoutent : «Maintenant on nous dit que le Ghanéen s’est laissé tomber en amplifiant sa chute. Mais ça, c’est à l’appréciation de l’arbitre qui est le seul juge. En tout cas Maguette est très serein. Et il est loin de cette clameur qui ne peut en aucune façon le perturber car conscient d’avoir appliqué le règlement.»

