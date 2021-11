Son talent n’est plus à confirmer puisque celui que l’on surnomme Momojuve a fini de faire parler son génie à la manette. Représentant du Sénégal qui participe pour la première fois au mondial d’Esport, le gamer de SoloEsport est en train de faire sensation à Eilat, en Israël où se déroule présentement la compétition majeure de l’Esport au monde.

🤩🤩🤩🇸🇳🇸🇳🇸🇳

Amazing performance by @HadyJuve who managed to qualify to the quarter finals of Eilat World Championship on Efootball 2022 in the group of death

GG to all the players

🇮🇱 3-0 🇸🇳

🇵🇱 0-3 🇸🇳

🇬🇷 1-3 🇸🇳

🇵🇹 2-3 🇸🇳

🇸🇪 1-3 🇸🇳 #EILAT2021 pic.twitter.com/eovnLIaK8E

