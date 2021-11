L’équipe du Teungueth FC a enregistré, pour la saison 2021-2022 qui débute ce samedi, 14 nouvelles recrues dont des juniors ayant été promus et des retours de prêts, a annoncé à l’APS, son Manager général, Youssouph Dabo.

« Nous avons listé 14 nouveaux joueurs dans notre groupe de performance, des joueurs qui sont montés, des retours de prêts et de nouveaux joueurs« , a précisé le Manager général des champions du Sénégal en titre. Parlant de la saison à venir, il a précisé que l’objectif est de jouer toutes les compétitions à fond.

« La saison dernière, nous avons été obligés de lever le pied par rapport aux coupes, en raison de notre participation en phase de poule de la Ligue africaine des champions« , a rappelé le technicien, soulignant que cette année, l’objectif vise à aller au bout. Pour la présente saison, il en ira autrement, a-t-il dit, jugeant que ces 14 nouvelles recrues ne sont pas beaucoup pour une équipe évoluant en Ligue 1.

« En fait, les 14 nouveaux, ça ne veut pas dire que tout le monde va être titulaire« , a-t-il précisé. Il souligne que les recrutements se font en fonction de l’effectif à disposition, des départs et des besoins spécifiques. « Nous avons aussi de jeunes footballeurs qui vont intégrer le groupe de performance et vont apprendre aux côtés des plus aguerris et des joueurs expérimentés« , a-t-il par ailleurs ajouté.

Parmi les nouvelles recrues du club fanion de Rufisque, figure le défenseur central du Casa Sports Ousmane Diouf, vainqueur de la Coupe du Sénégal. La saison 2021-2022 débute ce samedi avec le derby de la banlieue de Dakar opposant l’AS Pikine au Guédiawaye FC.

APS