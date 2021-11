Promu en Super League de Suisse cette saison, Grasshopper Zurich ne cesse d’impressionner. Cinquième du classement général à huit points du leader après 13 journées, cette équipe n’a perdu que trois fois cette saison et dispose de la quatrième meilleure attaque du Championnat avec 23 buts marqués.

L’un des artisans des belles performances du club zurichois, Mamadou Kaly Sène a évoqué les clés de cette réussite qui ne l’ont pas permis de s’imposer au FC Bâle, dont il appartient toujours. Le jeune attaquant sénégalais de 20 ans a marqué 6 buts et délivré 4 passes décisives en 12 matchs cette saison.

« C’est important de se sentir bien là où tu es. Aujourd’hui, je me sens très en confiance, c’est ce que je voulais. C’est normal que je réalise de bonnes performances, mais tout est à cause de l’effectif, du club. J’espère que ça va continuer comme ça », a déclaré le joueur formé à la Juventus de Turin.

Kaly Sène talks his first months in Zürich. 💪🏻#gc #zürich #traditionsclub pic.twitter.com/2jT9nHgXoM

— Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) November 17, 2021