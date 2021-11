Mendy, pour a première participation, atteint ainsi le Top 20 mondial de Goal lui qui a égalé le record du plus grand nombre de Clean Sheets dans une saison de Ligue des champions (9) lors d’une excellente première campagne à Stamford Bridge, qui s’est soldée par une victoire en Coupe d’Europe pour sa toute première saison dans la compétition. Pour son poste de gardien de but, seul Guianluigui Donnaruma devance Mendy, mais de peu puisqu’il est classé 19ème.

Au sommet de ce classement, nous retrouvons dans l’ordre les phénomènes Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le grand attaquant du Bayern de Munich, Robert Lewandowski, occuppe la 3ème place du podium et est suivi par des noms tels que l’egyptien Mohamed Salah, Kylian Mbappé, Erling Haaland… .

After more than 1️⃣4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ votes:

Your Men's Player of the Year is Lionel Messi 🌟#GOAL50 pic.twitter.com/Rq4Rz8OZew

— GOAL (@goal) November 17, 2021