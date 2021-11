Le Sénégal va prendre part au mondial Esport des jeux vidéos pour la première fois de son histoire. Et pour cette première, c’est le champion sénégalais incontesté, Haddiyatou Diouf alias Momojuve de SENGAMES qui défendra les couleurs du pays.

C’est une année exceptionnelle pour l’Esport sénégalais qui, au cours de ces derniers mois, a multiplié les grandes scènes internationales. Toujours couronnée de succès, cette discipline promue par la première entité professionnelle du Sénégal SENGAMES, ne cesse d’exhausser les couleurs nationales à travers les compétitions internationales.

🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳

Team Senegal just landed in Eilat 🤩

After 12 hours of Trip

Beautiful City, amazing people

Thanks team @IeSF_Master for the welcoming

Lets get ready for 3 days of high competition #Eilat2021 pic.twitter.com/G3eqyqz1OY — SENGAMES 🇸🇳🎮 (@Sen_Games) November 14, 2021

Welcome @Sen_Games ! Good luck and we are sure you’ll have good time😄✌️✌️ pic.twitter.com/x38mdx5loP — IESF (@IeSF_Master) November 14, 2021

Cette année, le Sénégal signera sa première participation historique à la 13e édition du championnat du monde d’Esport qui se tient actuellement à Eilat, en Israël. Représenté par le grand champion d’Afrique en titre et champion du Sénégal en titre, Momojuve, le pays de la Téranga sera l’une des plus grandes révélations de rendez-vous mondial de l’Esport.

Sorti 4e mondial aux World Finals Efootball PES 2021 et fort d’un palmarès déjà garni, Momojuve aura à cœur de défendre son statut de numéro 1 en Afrique et surtout faire flotter les couleurs sénégalaises aux plus hautes marches. Bonne chance Gaïndé !!!

