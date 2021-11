Dimanche, le Sénégal battait le Congo sur le score de 2 buts à 0, sur un doublé d’Ismaila Sarr, à l’occasion de la 6ème et dernière journée du 2e tour des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Les supporters du 12ème Gaindé ont quitté le stade avant le coup de sifflet final.

Les Lions sont venus à bout des Diables Rouges sous l’ambiance festive des supporters de « Allez Cassa » et du « 12ème Gaindé ». Cependant, les derniers cités ne sont pas restés dans l’enceinte du stade Lat Dior de Thiès jusqu’à la fin du match. Ils ont en effet quitté le stade à 15 minutes du coup de sifflet final.

« Avant la mi-temps, 20 de nos membres, dont notre président, ont été retenus à l’entrée. C’est pourquoi, on a préféré les rejoindre dehors à 15 mn de la fin. Ils ont aussi coupé l’électricité qui nous permettait de faire l’animation« , explique Paco, membre du 12ème Gaindé. Ce dernier ajoute qu’il faudra penser à former un front uni pour galvaniser les Lions au lieu d’avoir le 12ème gaindé d’un côté et Allez Casa de l’autre.