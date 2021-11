Co-fondateur et ambassadeur de For Hope Association, Idrissa Gana Gueye a fait un important don de matériels médicaux au ministère de la Santé et de l’Action sociale.

La cérémonie a eu lieu ce lundi au siège du ministère, au lendemain de la victoire des Lions sur le Congo (2-0), comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2022 de football. Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a reçu 45 extracteurs d’oxygène, 6000 tests antigéniques, 20.000 masques FFP2, 2000 masques chirurgicaux et 2280 flacons de gels hydroalcoolique, de la part de l’international sénégalais.

« J’avais mis en place une cagnotte et beaucoup d’internationaux sénégalais comme d’autres nationalités ont adhéré. Cela nous a permis d’acheter ce matériel médical destiné à tous les Sénégalais mais aussi pour parer à une éventuelle quatrième vague de la pandémie. For Hope œuvre pour le bien de tous et est dans d’autres actions comme les projets de l’électrification rurale, des branchements d’eau potable…« , a expliqué le milieu du PSG.

Le président de For Hope Association, Mame Cheikh Diouf de donner les noms des donateurs : Sadio Mané, Demba Ba, Salomon Kalou, Thilo Kehrer, Presley Kimpembe, Julian Draxler et Colin Dagba, entre autres.

Quant au ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, il déclare : « Il faut que le pays sache que l’un de ses fils les plus valeureux est venu donner sa contribution dans la lutte contre la Covid-19 conformément à l’appel du chef de l’Etat. »

JDD