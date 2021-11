La rencontre décisive du groupe G opposant l’Afrique du Sud et le Ghana a été marquée par le penalty « très litigieux » sifflé en faveur des Blacks Stars. Une décision contestée par les Chipolopolos. Une enquête est exigée.

Battu hier par le Ghana à l’occasion de la sixième et dernière journée des éliminatoires pour la Coupe du monde grâce à un but sur penalty d’Andre Ayew, l’Afrique du Sud pointe du doigt à l’arbitre de la rencontre qui n’est personne d’autre que le sénégalais Maguette Ndiaye. Selon eux, l’officier sénégalais a sifflé un penalty non justifié en faveur des coéquipiers de Jordan Ayew.

« Nous avons réagi immédiatement en déposant une réclamation officielle auprès du commissaire du match Nous avons de sérieux soupçons sur le fait que ce match ait été arrangé, et nous estimons qu’il doit faire l’objet d’une enquête. La conduite des officiels du match laissait beaucoup à désirer et nous voulons que la CAF et la FIFA enquêtent« , a indiqué après la rencontre Tebogo Motlanthe, le directeur général de la Fédération sud-africaine de football (SAFA).

Sur l’action en question, il paraît évident que Daniel Amartey accentue de façon grossière le possible contact avec le défenseur Rushine De Reuck, et s’écroule brutalement dans la surface, abusant ainsi l’arbitre.

Is this a penalty? Bafana Bafana are getting robbed in Ghana pic.twitter.com/us8incD4KX — Micah Da Music (@MicahDaMusic) November 14, 2021

