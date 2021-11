Le sélectionneur des Lions, suspendu pour la rencontre face au Congo, est présent en tribunes et est remplacé par Régis Bogaert.

Bouillant sur et devant son banc de touche lors des deux derniers matchs de l’Equipe Nationale du Sénégal, Aliou Cissé a été puni. Ce dimanche, face au Congo, le sélectionneur des Lions vit la rencontre depuis les tribunes. Pour cause, il a écopé de deux avertissements face à l’Eswatini et le Togo.

Au Stade Lat Dior de Thiès, c’est son adjoint Régis Bogaert qui assure l’intérim. Une première pour Aliou Cissé depuis son arrivée sur le banc de l’Equipe Nationale du Sénégal.

