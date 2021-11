Après la rencontre perdue contre le Sénégal, le sélectionneur des Diables Rouges, Paul Put s’en est pris à la FIFA sur la programmation de la rencontre.

Ce dimanche, à Thiès, le Sénégal a pris le meilleur sur le Congo (2-0), lors de la dernière journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Même s’il voit la défaite logique, le sélectionneur des Diables Rouges a jugé inacceptable la programmation des instances à soir la FIFA et la Confédération Africaine de Football (CAF).

« Ça peut pas continuer comme ça avec la programmation de la CAF et la FIFA. C’est impossible d’avoir deux jours pour voyager et pour jouer un match face à l’une des meilleures équipes d’Afrique. C’est compliqué. La CAF et la FIFA doivent arrêter. Les entraîneurs aussi doivent prendre leur responsabilité », condamne le technicien belge.

Sur la rencontre, l’ancien sélectionneur de la Guinée a vu juste. « On a manqué beaucoup de maturité pour jouer contre le Sénégal. On a essayé de faire notre mieux dans les 20 premières minutes, mais on a pris un but magnifique (de la part d’Ismaila Sarr, NDLR) et après, on eu des difficultés. On a fait des erreurs et on les a payées caches. »

wiwsport.com